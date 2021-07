Bucks si užili majstrovskú jazdu

Milwaukee 23. júla (TASR) – Basketbalisti Milwaukee Bucks oslávili vo štvrtok triumf v NBA tradičnou jazdou autobusom cez mesto. Pripojili sa k nim tisíce fanúšikov. Milwaukee vybojovalo presne po 50 rokoch druhý titul v histórii klubu.



Žiaden z hráčov Bucks doteraz majstrovský titul neoslavoval. Najväčší aplauz z tímu šampiónov si vyslúžil MVP finále Jannis Antetokunmpo. „Toto je naše mesto ľudia. Dokázali sme to, je to neuveriteľné. Som hrdý na mojich spoluhráčov, na celý klub. Verili sme si, správne sme sa pripravili a teraz sme šťastní," tešil sa podľa AP pred nadšeným davom 26-ročný Grék.



Milwaukee sa prepracovalo k titulu dlhodobou prácou. Druhá najväčšia opora tímu Khris Middleton prišla do tímu v sezóne 2013/14 a klub mal vtedy najhoršiu bilanciu zo všetkých, keď zvíťazil iba v 15 zápasoch v sezóne.



„Som tu osem rokov. Prešli sme si pozitívnym i negatívnym obdobím, no konečne sme dokončili našu prácu. Nikdy sme na nikoho neukazovali prstom, ak sa veci nedarili. Vždy sme postupovali za naším cieľom a hľadali spôsob, ako to dokázať," vyhlásil rozohrávač, ktorého sezóna sa ešte neskončila. Rovnako ako jeho spoluhráč Jrue Holiday totiž zamieri do Tokia, kde bude hrať za americkú reprezentáciu na OH 2020.