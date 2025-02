Bucks údajne vymenili Middletona do Wizards, opačne smeruje Kuzma

Milwaukee 5. februára (TASR) - Basketbalový klub zámorskej NBA Milwaukee Bucks údajne vymenil olympijského víťaza Khrisa Middletona do tímu Washington Wizards, pričom opačným smerom by mal pocestovať Kyle Kuzma. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním na osobu oboznámenú s dohodou.



Súčasťou trejdu by mal byť aj presun A.J. Johnsona z Bucks do Wizards a Patricka Baldwina opačne spolu s možnosťou výmeny bucich draftových výberov a s druhokolovými draftovými právami. O uskutočnení transferu prvýkrát informovala televízia ESPN. Dohoda prichádza deň pred štvrtkovou uzávierkou prestupov NBA.



Tridsaťtriročný Middleton v uplynulých rokoch bojoval so zraneniami. V Millwaukee strávil takmer celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. Tento rok mohol zasiahnuť iba do 23 zápasov, pričom v 16 nastúpil len ako náhradník. Americký krídelník v roku 2021 pomohol Bucks získať titul a na olympijských hrách v Tokiu bol členom zlatého tímu USA.



Milwaukee bude pre Kuzmu tretí tím po štyroch rokoch strávených v LA Lakers a takmer štyroch rokoch vo Wizards. Dvadsaťdeväťročný krídelník má v kariére priemer 17,2 bodu na zápas.