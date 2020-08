Bucks vstúpili do play off nečakanou prehrou s Orlandom

1. kolo play off NBA:



Štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



Milwaukee – Orlando 110:122

Stav série: 0:1



Indiana – Miami 101:113

Stav série: 0:1



Štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Houston – Oklahoma City 123:108

Stav série: 1:0



Los Angeles Lakers – Portland 93:100

Stav série: 0:1

Orlando 19. augusta (TASR) – Najlepší tím basketbalovej NBA po základnej časti Milwaukee Bucks na úvod play off nečakane prehral. V prvom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie podľahol Orlandu 110:122. V sezóne pritom svojho súpera štyrikrát zdolal, navyše s priemerným rozdielom sedemnástich bodov.Výsledok je o to prekvapujúcejší, že Orlando trápi rozsiahla maródka. Životný výkon podal čiernohorský pivot Nikola Vučevič, ktorý zaznamenal 35 bodov a 14 doskokov.Zlou nohou vstúpili do vyraďovacej časti aj hráči Los Angeles Lakers, nasadená jednotka Západnej konferencie prehrala s Portlandom 93:100. Streleckým lídrom Trail Blazers bol Damian Lillard, ktorý dal 34 bodov.