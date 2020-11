Budúca sezóna NBA bude mať dve polovice, počíta sa s turnajom play in

New York 18. novembra (TASR) – Vedenie zámorskej basketbalovej NBA rozdelilo nasledujúcu sezónu na dve polovice. Program zápasov zverejní do začiatku kempov 1. decembra. Podľa plánu sa prvá polovica ročníka odohrá od 22. decembra do 4. marca, po "All-Star Game prestávke" bude nasledovať od 10. marca do 16. mája druhá časť.



Pred play off sa uskutoční turnaj play in, samotná vyraďovačka by sa mala začať 22. mája a vyvrcholí najneskôr 22. júla, teda deň pred štartom olympijských hier v Tokiu.



Celkovo je naplánovaných 72 kôl, každý tím odohrá tri zápasy s konferenčnými rivalmi a dvakrát s mužstvami z druhej konferencie. Informovala o tom agentúra AP.