NBA: Carlisle po 13 rokoch skončil na lavičke Dallasu

Dallas 18. júna (TASR) – Tréner tímu Dallas Mavericks v basketbalovej NBA Rick Carlisle odstúpil z funkcie. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe.



Šesťdesiatjedenročný Američan pôsobil v Dallase trinásť sezón a v roku 2011 ho doviedol k historickému víťazstvu v súťaži. Dostal sa tým do spoločností 14 legiend, ktoré získali titul v NBA ako hráč aj tréner. "Bolo to moje rozhodnutie. Dallas zostane navždy mojím domovom, no teraz ma čaká nová kapitola môjho trénerského života," povedal Carlisle pre web ESPN.



S tímom sa rozlúčil vypadnutím v 1. kole play off, v ktorom jeho zverenci podľahli Los Angeles Clippers 3:4 na zápasy. V stredu sa s klubom rozlúčil aj generálny manažér Donnie Nelson, ktorý bol súčasťou organizácie 24 rokov.