NBA: Carter definitívne ukončil kariéru

Atlanta 26. júna (TASR) - Americký basketbalista Vince Carter, ktorý odohral 22 sezón v zámorskej NBA, sa definitívne rozhodol ukončiť kariéru. Už po vlaňajšom podpise zmluvy s Atlantou Hawks uviedol, že súčasný ročník bude jeho posledný a na rozhodnutí skončiť nič nezmenila ani prestávka spôsobená pandémiou koronavírusu.



"Oficiálne končím s profesionálnym basketbalom," oznámil prostredníctvom podcastu 43-ročný osemnásobný účastník exhibície All Star, ktorý si počas kariéry obliekal dresy Toronta Raptors, New Jersey Nets, Orlanda Magic, Phoenix Suns, Dallasu Mavericks, Memphisu Grizzlies, Sacramenta Kings a naposledy Atlanty. V NBA odohral celkovo 1629 zápasov, v ktorých nastrieľal 25.728 bodov, pridal 6606 doskokov a 4714 asistencií. Posledný duel absolvoval 11. marca tohto roka proti New Yorku Knicks. Spojené štáty reprezentoval na OH 2000 v Sydney, kde sa tešil zo zisku zlatých medailí.