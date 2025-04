Castle zo San Antonia získal ocenenie pre nováčika roka

San Antonio 30. apríla (TASR) - Cenu pre najlepšieho nováčika NBA získal Stephon Castle zo San Antonia Spurs. Dvadsaťročný krídelník nadviazal na svojho spoluhráča Victora Wembanyamu, ktorý rovnaké ocenenie získal pred rokom.



Castle je draftová štvorka z minulého leta a ihneď zapadol do tímu, ktorý bojoval o play off, no napokon obsadil v sezóne 13. priečku v Západnej konferencii. V sezóne mal priemer 15 bodov, 4 asistencie i doskoky na zápas. „Náš klub má bohatú históriu a pridať do jeho zbierky ďalšie ocenenie niečo znamená. Vždy som bol sebavedomý hráč a neustále som mal v hlave myšlienku, že toto je úspech, ktorý môžem dosiahnuť. Obzvlášť po tej intenzívnej práci, ktorú som vykonal,“ uviedol Castle podľa ESPN.