Cenu najužitočnejšieho hráča NBA dostane Curry, Embiid, alebo Jokič

Nominácie na ceny NBA:



Najužitočnejší hráč (MVP): Stephen Curry (Golden State), Joel Embiid (Philadelphia), Nikola Jokič (Denver)



Najlepší obranca: Rudy Gobert (Utah), Draymond Green (Golden State), Ben Simmons (Philadelphia),



Najlepší nováčik: LaMelo Ball (Charlotte), Anthony Edwards (Minnesota), Tyrese Haliburton (Sacramento).



Najlepší náhradník: Jordan Clarkson, Joe Ingles (obaja Utah), Derrick Rose (New York)



Hráč s najlepším zlepšením (MIP): Jerami Grant (Detroit), Michael Porter (Denver), Julius Randle (New York)



Najlepší tréner: Quin Snyder (Utah), Tom Thibodeau (New York), Monty Williams (Phoenix)

Washington 21. mája (TASR) - Cenu pre najužitočnejšieho hráča basketbalovej NBA (MVP) dostane jeden z trojice Stephen Curry, Joel Embiid, alebo Nikola Jokič. Rozohrávač Golden State Curry môže získať ocenenie tretíkrát v kariére. V prípade úspechu zvyšných dvoch pôjde o prvé víťazstvo v ankete pre klasického pivota od roku 2000. Vtedy vyhral Shaquille O'Neal.Rudy Gobert opäť nechýba na zozname najlepších obrancov, cenu môže získať tretíkrát v sérii. Na najlepšieho nováčika nominovali trojicu LaMelo Ball, Anthony Edwards a Tyrese Haliburton.