Cenu pre trénera roka v NBA získal Nick Nurse z Toronta

Orlando 22. augusta (TASR) - Cenu pre Trénera roka v basketbalovej NBA získal Nick Nurse z Toronta Raptors. V hlasovaní dostal 470 bodov, druhý Mike Budenholzer z Milwaukee Bucks mal na svojom konte 147.



Päťdesiattriročný Nurse získal cenu premiérovo. Trénera úradujúceho šampióna ocenili hlavne za to, ako sa klub vyrovnal s odchodom najužitočnejšieho hráča vlaňajšieho finále NBA Kawhiho Leonarda. V tohtoročnej skrátenej sezóne dosiahlo Toronto bilanciu 53 víťazstiev a 19 prehier a postúpilo do play off z druhej priečky Východnej konferencie. "Toto ocenenie niečo znamená. Prijímam ho s veľkou pokorou," povedal podľa agentúry AP Nurse.