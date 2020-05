NBA: Ceremoniál k uvedeniu do Siene slávy preložili na budúci rok

Springfield 28. mája (TASR) - Slávnostný ceremoniál k uvedeniu do basketbalovej Siene slávy odložili na budúci rok. Pôvodne bol naplánovaný na 29. august, no pre pandémiu koronavírusu sa neuskutoční. Tento rok sa medzi smotánku dostali bývalé hviezdy NBA Tim Duncan, Kevin Garnett a Kobe Bryant, ktorý vo februári tragicky zahynul pri nehode vrtuľníka.



"Tento rok to určite nebude, musíme zvážiť všetky možnosti, zatiaľ to vyzerá na prvý štvrťrok 2021. V najbližších týždňoch pozisťujeme aj miesto a presný termín," agentúra AP citovala predsedu Siene slávy Jerryho Colangela.