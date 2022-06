NBA: Charlotte Hornets bude opäť trénovať Steve Clifford

Charlotte 25. júna (TASR) - Basketbalistov Charlotte Hornets bude v budúcej sezóne NBA trénovať Steve Clifford. Na lavičku mužstva zasadne už po druhýkrát, predtým viedol tím v rokoch 2013-2018. Následne tri sezóny koučoval Orlando Magic.



Clifford priviedol Charlotte dvakrát do play off. Najúspešnejšou bola pod jeho taktovkou sezóna 2015/16, keď tím nestačil v siedmom stretnutí 1. kola play off na Miami. Hornets mal pôvodne trénovať Kenny Atkinson, no napokon sa rozhodol zotrvať na poste asistenta v tíme šampiónov Golden State. Správu zverejnila DPA.