< sekcia Šport
NBA chce zaviesť technológiu na rozhodovanie o vhadzovaní z autu
Jej účelom bude obmedziť takzvané objektívne chyby rozhodcov.
Autor TASR
New York 28. mája (TASR) - Basketbalová NBA plánuje zaviesť technológiu na princípe „jastrabieho oka“. Jej účelom bude obmedziť takzvané objektívne chyby rozhodcov. Prezradil to komisár zámorskej súťaže Adam Silver v rozhovore s Patom McAfeem.
Podobná technológia, aká sa už využíva v tenise, či bejzbale, by mala viesť k automatickým rozhodovaniam o tom, ktoré mužstvo bude vhadzovať, ak lopta skončí v aute. Z hry by tak v podobných situáciách zmizli zdĺhavé skúmania videa a trénerské výzvy. „Všetko bude automatické, rozhodnutia okamžité. Hra tak môže plynúť,“ uviedol Silver.
Rozhodcovia by sa tak namiesto sledovania kontaktu hráčov s loptou mohli viac sústrediť na súboje samotných hráčov. „Každý zápas prináša neustále strety a ich posudzovanie výrazne ovplyvňuje hru. Nie každý kontakt je faul. Hráči sa snažia stret predať a je dôležité rozpoznať preháňanie zo strany hráča a snahu rozhodcu priamo oklamať.“
Podobná technológia, aká sa už využíva v tenise, či bejzbale, by mala viesť k automatickým rozhodovaniam o tom, ktoré mužstvo bude vhadzovať, ak lopta skončí v aute. Z hry by tak v podobných situáciách zmizli zdĺhavé skúmania videa a trénerské výzvy. „Všetko bude automatické, rozhodnutia okamžité. Hra tak môže plynúť,“ uviedol Silver.
Rozhodcovia by sa tak namiesto sledovania kontaktu hráčov s loptou mohli viac sústrediť na súboje samotných hráčov. „Každý zápas prináša neustále strety a ich posudzovanie výrazne ovplyvňuje hru. Nie každý kontakt je faul. Hráči sa snažia stret predať a je dôležité rozpoznať preháňanie zo strany hráča a snahu rozhodcu priamo oklamať.“