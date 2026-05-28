Štvrtok 28. máj 2026
NBA chce zaviesť technológiu na rozhodovanie o vhadzovaní z autu

Na snímke rozohrávač tímu San Antonio Spurs Dylan Harper (2) strieľa cez centra tímu Oklahoma City Thunder Isaiaha Hartensteina (55) počas druhej polovice 3. zápasu finále Západnej konferencie série play-off basketbalovej NBA v piatok 22. mája 2026 v San Antoniu. Foto: TASR/AP

Jej účelom bude obmedziť takzvané objektívne chyby rozhodcov.

New York 28. mája (TASR) - Basketbalová NBA plánuje zaviesť technológiu na princípe „jastrabieho oka“. Jej účelom bude obmedziť takzvané objektívne chyby rozhodcov. Prezradil to komisár zámorskej súťaže Adam Silver v rozhovore s Patom McAfeem.

Podobná technológia, aká sa už využíva v tenise, či bejzbale, by mala viesť k automatickým rozhodovaniam o tom, ktoré mužstvo bude vhadzovať, ak lopta skončí v aute. Z hry by tak v podobných situáciách zmizli zdĺhavé skúmania videa a trénerské výzvy. „Všetko bude automatické, rozhodnutia okamžité. Hra tak môže plynúť,“ uviedol Silver.

Rozhodcovia by sa tak namiesto sledovania kontaktu hráčov s loptou mohli viac sústrediť na súboje samotných hráčov. „Každý zápas prináša neustále strety a ich posudzovanie výrazne ovplyvňuje hru. Nie každý kontakt je faul. Hráči sa snažia stret predať a je dôležité rozpoznať preháňanie zo strany hráča a snahu rozhodcu priamo oklamať.“
