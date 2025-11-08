Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NBA: Chicago neuspelo v Milwaukee a opustilo prvú priečku

.
Útočník Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (34) strieľa proti Isaacovi Okorovi (35) z Chicago Bulls počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA Cup v piatok 7. novembra 2025 v Milwaukee. Foto: TASR/AP

V súboji popredných mužstiev západu uspelo San Antonio nad Houstonom 121:110.

Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Basketbalisti Chicaga uvoľnili prvú priečku vo Východnej konferencii NBA, keď neuspeli v noci na sobotu v Milwaukee 110:126 a zapísali si druhú prehru v sezóne. V stretnutí sa zaskvel v drese víťazov Jannis Antetokunmpo, keď nazbieral 41 bodov, 15 doskokov a 9 asistencií. Do čela východu sa po piatom triumfe v sérii posunul Detroit, ktorý zvládol duel na palubovke Brooklynu 125:107.

Jedinú prehru má na konte už iba Oklahoma City, obhajcovia titulu dominovali v Sacramente 132:101. V súboji popredných mužstiev západu uspelo San Antonio nad Houstonom 121:110.



NBA - výsledky:

Orlando - Boston 123:110, Washington - Cleveland 114:148, Atlanta - Toronto 97:109, Brooklyn - Detroit 107:125, San Antonio - Houston 121:110, Memphis - Dallas 118:104, Miami - Charlotte 126:108, Milwaukee - Chicago 126:110, Minnesota - Utah 137:97, Denver - Golden State 129:104, Sacramento - Oklahoma City 101:132

.

