NBA: Chicago pokračuje na víťaznej vlne

výsledky:



Charlotte - Boston 129:140 pp

Indiana - Milwaukee 109:119

Atlanta - Detroit 122:104

Brooklyn - Washington 104:90

Miami - Orlando 107:90

Toronto - Chicago 108:111

Minnesota - New Orleans 98:107

Denver - Cleveland 87:99

LA Clippers - Portland 116:86





New York 26. októbra (TASR) - Basketbalisti Chicaga pokračujú v úspešnom štarte do novej sezóny zámorskej NBA. V noci na utorok vyhrali v Toronte 111:108 a dosiahli štvrtý triumf vo štvrtom zápase, čo sa im podarilo naposledy v ročníku 1996/97.DeMar DeRozan strelil svojmu bývalému tímu 26 bodov, Zach LaVine pridal 22. Pre Bulls to bola zároveň štvrtá výhra v sérii nad Raptors. V drese domácich sa najviac darilo OG Anunobymu, ktorý nazbieral 22 bodov.Víťaznú sériu od štartu ročníka neudržali hráči Charlotte, keď na vlastnej palubovke podľahli Bostonu 129:140 po predĺžení. Hostí potiahol Jayson Tatum, ktorý pridal k 41 bodom aj sedem doskokov a osem asistencií, Jaylen Brown nazbieral 30 bodov.Obhajcov trofeje z Milwaukee potiahli k víťazstvu nad Indianou 119:109 hviezdny Giannis Antetokounmpo s 30 bodmi, 10 doskokmi a deviatimi asistenciami a 27-bodový Khris Middleton.