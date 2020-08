NBA: Chicago prepustilo hlavného trénera Jima Boylena

New York 14. augusta (TASR) - Vedenie basketbalového klubu NBA Chicaga Bulls odvolalo v piatok trénera Jima Boylena. Bulls v sezóne, ktorú poznačila koronakríza zvíťazili v 22 zápasoch, zaznamenali 43 prehier a nepodarilo sa im postúpiť medzi tímy reštartujúce sezónu vo Walt Disney World na Floride.



Chicago sa do play off neprebojovalo štvrtýkrát za uplynulých päť rokov. "Bolo to ťažké rozhodnutie, ale je čas urobiť ďalší krok. Chceme sa vydať novým smerom," povedal viceprezident Chicaga Arturas Karnišovas. Boylen mal celkovo na lavičke Bulls bilanciu 39 výhier a 84 prehier. K mužstvu nastúpil ako asistent v sezóne 2015/2016, v decembri 2018 sa stal hlavným koučom. Informovala agentúra AP.