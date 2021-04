NBA: Chicago zdolalo Brooklyn a ukončilo sériu šiestich prehier

NBA - sumáre:

CHICAGO BULLS - BROOKLYN NETS 115:107 (25:28, 32:18, 32:26, 26:35)



najviac bodov: LaVine 25, Vučevič 22 (13 doskokov), Satoranský 19 (11 asistencií) - Irving 24 (15 asistencií), Jeff Green 21, Shamet 13







LOS ANGELES CLIPPERS - LOS ANGELES LAKERS 104:86 (27:20, 26:18, 24:17, 27:31)



najviac bodov: Marcus Morris 22, Leonard 19 (10 doskokov), George 16 - Harrell 19, Horton-Tucker 16, M. Gasol 11







BOSTON CELTICS - CHARLOTTE HORNETS 116:86 (25:26, 33:17, 40:27, 18:16)



najviac bodov: Tatum 22, J. Brown (5 trojok) a Fournier po 17 - Rozier 22, Graham 11, Miles Bridges 10







PHILADELPHIA 76ERS - MEMPHIS GRIZZLIES 100:116 (22:29, 20:23, 29:45, 29:19)



najviac bodov: T. Harris 21, Milton 14, Reed 10 - Brooks 17, Valančiunas 16 (12 doskokov), G. Allen a Clarke po 15







ATLANTA HAWKS - GOLDEN STATE WARRIORS 117:111 (24:24, 33:35, 22:23, 38:29)



najviac bodov: Gallinari 25 (10 doskokov), Capela 24 (18 doskokov), L. Williams 15 - Stephen Curry 37, Oubre 20 (11 doskokov), Wiggins 16







HOUSTON ROCKETS - NEW ORLEANS PELICANS 115:122 (27:38, 32:32, 33:19, 23:33)



najviac bodov: Olynyk 26 (5 trojok), Tate 19, Wood 15 (12 doskokov) - Lonzo Ball 27 (8 trojok), Bledsoe 19, James Johnson 18







DENVER NUGGETS - ORLANDO MAGIC 119:109 (23:29, 24:36, 38:21, 34:23)



najviac bodov: A. Gordon 24, J. Murray 22, M. Porter 20 (12 doskokov) - Okeke a Ross po 19, Ennis 17

New York 5. apríla (TASR) - Basketbalisti Chicaga Bulls prekvapujúco zdolali na vlastnej palubovke Brooklyn Nets 115:107 a ukončili sériu šiestich prehier. V drese druhého tímu Východnej konferencie absentoval James Harden, víťazov potiahol Zach LaVine 25 s bodmi. Double double dosiahla čerstvá posila z Orlanda Nikola Vučevič s 22 bodmi a 13 doskokmi a taktiež Tomáš Satoranský s 19 bodmi a 11 asistenciami. Český stredný rozohrávač zaznamenal prvýkrát v sezóne dva dvojciferné ukazovatele a o štyri body prekonal aj svoje sezónne bodové maximum.cituje Satoranského AP. Vučevič si pripísal svoje prvé víťazstvo v drese Chicaga vo svojom piatom vystúpení.povedal čiernohorský pivot. Chicago drží posledné postupové 10. miesto do vyraďovacej časti. Pred Torontom má náskok jeden a pol zápasu.Najlepším strelcom Brooklynu bol Kyrie Irving s 24 bodmi a 15 doskokmi, no z poľa premenil iba 12 z 27 pokusov.uznal sklamaný stredný rozohrávač Brooklynu.Nečakane neuspel ani líder východu z Philadelphie, Memphisu podľahol doma 100:116. Sixers nastúpili bez hlavnej hviezdy Joela Embiida, ktorý sa po zranení kolena v predchádzajúcom zápase už vrátil na palubovky po desaťzápasovej absencii, no klub ho ešte nenechá hrať dva zápasy v dvoch dňoch. Najviac bodov víťazov dal Dillon Brooks - 17.Grizzlies držali od úvodu opraty zápasu vo svojich rukách a viedli aj viac ako o 25 bodov. V riedko zaplnenom hľadisku sa ozývalo aj bučanie na domácich hráčov.ospravedlňoval sa tréner Philadelphie Doc Rivers.Memphis uspel kolektívnou hrou, až sedem hráčov nastrieľalo dvojciferný počet bodov a tím vyprodukoval 30 asistencií.tešil sa tréner Memphisu Taylor Jenkins.Mestské derby v Los Angeles sa skončilo jednoznačným triumfom Clippers nad Lakers 104:86. Obhajcom titulu bez LeBrona Jamesa a Anthonyho Davisa nezabrala základná päťka, dvaja najlepší strelci prišli z lavičky.Denver si poradil s Orlandom 119:109. Proti svojmu bývalému tímu sa ukázal Aaron Gordon, ktorý sa s 24 bodmi stal najlepším strelcom duelu.