NBA: Chicago zdolalo v koncovke Boston
Lakers sa postupne počas januára herne a výsledkovo stabilizujú, bolo to pre nich tretie víťazstvo z ostatných štyroch duelov.
Autor TASR,aktualizované
New York 25. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA na palubovke Dallasu Mavericks 116:110. Proti bývalému klubu sa vytiahol slovinský rozohrávač Luka Dončič, autor 33 bodov, 8 doskokov a 11 asistencií.
Pre bývalého hráča Dallasu to bolo len druhé stretnutie od prekvapujúcej a šokujúcej výmeny do Lakers. „Verte mi, stále sú tam emócie, ale postupne sa to zlepšuje a je to pre mňa ľahšie. To, ako ma tu akceptujú fanúšikovia, to je proste neuveriteľné. Stále tu mám množstvo priateľov, poznám hráčov a ľudí. Som šťastný, že som sa na chvíľu vrátil. Je to špeciálne miesto, ale vždy chcem víťaziť. V tomto prípade je to trochu odlišné, ale cieľ sa nemení,“ uviedol Dončič v televíznom rozhovore pre ESPN. Lakers sa postupne počas januára herne a výsledkovo stabilizujú, bolo to pre nich tretie víťazstvo z ostatných štyroch duelov. V tabuľke Západnej konferencie poskočili na piatu priečku.
Štvrtý triumf za sebou zaznamenali hráči Chicaga Bulls, doma dokázali v dramatickom rozuzlení zdolať Boston Celtics 114:111. V stretnutí, v ktorom sa 21-krát menilo vedenie, pomohlo okrem iného „býkom“ 21 úspešných pokusov za tri body. Hrdinom večera sa stal Kevin Huerter, trojkou necelou sekundou pred koncom rozhodol o triumfe Chicaga. Okrem úspechu po zápase vyradili dres s číslom 1 Derricka Rosea: „Som veľmi vďačný divákom za to, že aj sa napriek zlému počasiu v Chicagu ukázali. Je to pre mňa veľká vec. Stále je to neuveriteľné a nedochádza mi to.“
NBA - sumáre:
Charlotte Hornets - Washington Wizards 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)
najviac bodov: Miller 21 (11 doskokov), Ball (11 asistencií) a Bridges po 20 - Johnson 26, Sarr 24, Carrington a Champagnie (11 doskokov) po 15
Philadelphia 76ers - New York Knicks 109:112 (34:34, 30:26, 13:30, 32:22)
najviac bodov: Embiid 38 (11 doskokov), Maxey 22, Edgecombe a Oubre po 14 - Brunson 31, Anunoby 23, Shamet 12
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 105:119 (23:25, 25:30, 22:27, 35:37)
najviac bodov: Banchero 27, Bane 20, Black 16 - Mitchell 36, Tyson 17, Mobley 13
Chicago Bulls - Boston Celtics 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)
najviac bodov: White 22, Vučevič 16, Buzelis a Smith po 14 - Brown 33, Simons 21, White 15
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)
najviac bodov: Christie 24, Marshall 21 (11 doskokov), Williams 20 - Dončič 33 (11 asistencií), James a Hačimura po 17
Utah Jazz - Miami Heat 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)
najviac bodov: Sensabaugh 23, George 19, Nurkič 17 (10 doskokov a 12 asistencií) - Adebayo 26 (15 doskokov), Jovič 23, Larsson 20
