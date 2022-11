NBA: Cleveland natiahol víťaznú sériu na osem zápasov

NBA - výsledky:



Los Angeles Lakers - Cleveland 100:114

Memphis - Washington 103:97

Toronto - Chicago 113:104

Los Angeles Clippers - Utah 102:110

New York 7. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na pondelok na palubovke Los Angeles Lakers 114:100 a natiahli sériu víťazných duelov v NBA na osem. Vo Východnej konferencii im patrí 2. priečka o jeden duel za stopercentným lídrom ligy z Milwaukee.Naposledy podobne úspešnú šnúru ťahal Cleveland v roku 2017, vtedy ešte pod vedením LeBrona Jamesa zaznamenal dokonca 13 výhier za sebou. Štvornásobný MVP finále stál už tentokrát na druhej strane a musel sa skloniť pred umením hráčov svojho bývalého mužstva, ktoré v zápase prehrávalo v prvom polčase aj o 12 bodov, no napriek tomu malo záver už pod kontrolou. Donovan Mitchell dal za víťazov 33 bodov a 30 bodov prekročil šesťkrát z ôsmich zápasov, v ktorých nastúpil po príchode z Utahu. Rozohrávač Darius Garland mu sekundoval s 24 bodmi. James viedol Lakers s 27 bodmi, Anthony Davis si zapísal 19 bodov a 12 doskokov, no po zmene strán dal iba dva body.