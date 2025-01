NBA: Cleveland vyhral na palubovke Minnesoty

výsledky:



Detroit - Phoenix 121:125,

Indiana - Philadelphia 115:102,

Boston - Atlanta 115:119 pp,

Golden State - Washington 122:114,

Minnesota - Cleveland 117:124,

Portland - Houston 103:125

New York 19. januára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NBA na palubovke Minnesoty 124:117. Momentálne najlepší tím v lige potiahol Donovan Mitchell s 36 bodmi, Darius Garland pridal ďalších 29.V polčase bolo skóre vyrovnané (60:60), no hostia vyhrali tretiu štvrtinu 29:19 a do záverečnej vstúpili 10 bodmi za sebou. Zvládli to aj bez zraneného Evana Mobleyho, ktorého trápilo lýtko a Isaaca Okora - ten mal zas problémy s ramenom. Najlepšiu bilanciu spomedzi domácich zaznamenal 28-bodový Anthony Edwards.