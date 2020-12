Cleveland zvíťazil v Detroite po dvojnásobnom predĺžení

New York 27. decembra (TASR) – Basketbalisti Clevelandu zvíťazili aj v druhom zápase novej sezóny zámorskej NBA. V noci na nedeľu však na to potrebovali na palubovke Detroitu až dvojnásobné predĺženie, po ktorom sa tešili z triumfu 128:119.



Extra porciu času potreboval na prvé víťazstvo v rozbiehajúcom sa ročníku tiež Portland, ktorý doma zdolal Houston 128:126 po predĺžení.



Výsledky:



Memphis – Atlanta 112:122



Charlotte – Oklahoma City 107:109



Detroit – Cleveland 119:128 pp



Washington – Orlando 120:130



New York – Philadelphia 89:109



Chicago – Indiana 106:125



San Antonio – Toronto 119:114



Utah – Minnesota 111:116



Portland – Houston 128:126 pp



Sacramento – Phoenix 106:103