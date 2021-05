NBA: Clippers nestačili na Dallas, Dončič s triple double

Play off NBA - 1. kolo, prvé zápasy:



Východná konferencia

MILWAUKEE BUCKS (3.) - MIAMI HEAT (6.) 109:107 pp (22:24, 31:26, 27:28, 19:21 - 10:8)

najviac bodov: Middleton 27 (18 doskokov), Antetokunmpo 26, Jrue Holiday 20 (10 doskokov) - Dragič 25 (5 trojok), Robinson 24 (7 trojok), Butler 17 (10 doskokov)



BROOKLYN NETS (2.) - BOSTON CELTICS (7.) 104:93 (16:21, 31:32, 31:20, 26:20)

najviac bodov: Durant 32 (12 doskokov), Irving 29, Harden 21 - Tatum 22, Smart 17, Walker 15



Západná konferencia

DENVER NUGGETS (3.) - PORTLAND TRAIL BLAZERS (6.) 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)

najviac bodov: Jokič 34 (16 doskokov), Porter 25, Gordon 16 - Lillard 34 (13 asistencií, 5 trojok), McCollum 21, Anthony 18



LOS ANGELES CLIPPERS (4.) - DALLAS MAVERICKS (5.) 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)

najviac bodov: Leonard 26 (10 doskokov), George 23, Batum a Rondo po 11 - Dončič 31 (11 asistencií, 10 doskokov, 5 trojok), Hardaway 21 (5 trojok), Finney-Smith 18

Washington 23. mája (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers nevyužili výhodu domáceho prostredia a podľahli Dallasu 103:113 v úvodnom stretnutí 1. kola play off NBA. Mavericks viedol Luka Dončič, ktorý nazbieral triple double 31 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov. Domácim nestačilo 26 bodov a 10 doskokov Kawhiho Leonarda.Mavericks nastúpili proti Clippers aj v minuloročnej vyraďovacej časti, vtedy prehrali 2:4 na zápasy. "Veríme, že to tentoraz bude iné. Nebude to rovnaký príbeh. Dnes to bola zábava. Už som aj zabudol, aké úžasné je hrať play off," povedal Dončič podľa agentúry AFP.Doma neuspel v prvom hracom dni play off ani Denver, nasadená trojka západu podľahla šestke Portlandu 109:123. Hlavnou mierou k tomu prispel Damian Lillard, dosiahol 34 bodov a 13 asistencií. Nuggets nepomohol ani výkon Nikolu Jokiča, ktorý si zapísal 34 bodov a 15 doskokov.Receptom k úspechu Blazers bolo úspešné premieňanie trojkových pokusov. Portland trafil 19 trojok. "Počas týždňa sme sa intenzívne bavili o bránení trojok súpera, veľakrát sme však pritom zlyhali. Ak chcete vyhrať duel v play off, najmä ak ste oslabení, musíte preukázať disciplínu. My sme ju dnes nemali," hľadal príčiny neúspechu tréner Nuggets Mike Malone.Milwaukee zdolalo doma v prvom meraní síl finalistu súťaže z predchádzajúceho ročníka Miami 109:107 po predĺžení. Duel rozhodol pol sekundy pred koncom dodatočnej päťminútovky Khris Middleton víťaznou strelou z jumpu v súboji jeden na jedného proti Duncanovi Robinsonovi.Bucks majú súperovi čo vracať, v predchádzajúcom ročníku na neho nestačili v 2. kole play off 1:4 na zápasy, hoci mali po základnej časti najlepšiu bilanciu. Tento rok už proti Heat nie sú až takí favoriti aj preto, že ich hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa trápi zranená ruka. Grék si pripísal v zápase 26 bodov, keď z poľa premenil iba 10 z 27 pokusov a premenil len 6 z 13 šestiek. Middleton ho však na poste najlepšieho strelca tímu dokázal zastúpiť, pripísal si 27 bodov.pripomenul Middleton.Hráči Brooklynu Nets, ktorí sú v sérii proti Bostonu vysoko favorizovaní, mali pomalší štart do zápasu a prehrávali aj o 12 bodov, no pripísali si víťazstvo 104:93. Iba deviatykrát v sezóne nastúpili spolu Kevin Durant, Kyrie Irving a James Harden. Najlepším strelcom víťazov bol Durant, k 32 bodom pridal aj 12 doskokov.