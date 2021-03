NBA: Lakers si poradili s Golden State

Sumáre:



MILWAUKEE BUCKS - LOS ANGELES CLIPPERS 105:100 (27:23, 26:25, 24:33, 28:19)



Najviac bodov: Antetokunmpo 36 (14 doskokov), Middleton 19, DiVincenzo 11 - Leonard 25, George 16, Ibaka 15 (11 doskokov)







BOSTON CELTICS - WASHINGTON WIZARDS 111:110 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34)



Najviac bodov: Tatum 31, K. Walker 21, Theis 20 - Beal 46, Westbrook 24 (11 doskokov), Bertans 20







DETROIT PISTONS - NEW YORK KNICKS 90:109 (20:25, 17:23, 27:35, 26:26)



Najviac bodov: Grant 21, Ellington 15, Josh Jackson 12 - Randle 25, Barrett 21, Burks 16







MIAMI HEAT - ATLANTA HAWKS 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)



Najviac bodov: Nunn 24, Adebayo 16 (13 doskokov), Achiuwa a Herro po 14 - Collins 34 (10 doskokov), Capela 20 (14 doskokov), Trae Young 15







HOUSTON ROCKETS - MEMPHIS GRIZZLIES 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)



Najviac bodov: Wall a Tate po 14, M. Jones 12 - Winslow 20, Clarke 16 (12 doskokov), Bane 15







LOS ANGELES LAKERS - GOLDEN STATE WARRIORS 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22)



Najviac bodov: James 19, Markieff Morris a Caruso po 13 - Paschall 18, Stephen Curry 16, Oubre 14







MINNESOTA TIMBERWOLVES - PHOENIX SUNS 99:118 (26:30, 22:23, 28:33, 23:32)



Najviac bodov: Edwards 24, Towns 21 (10 doskokov), Layman 11 - Booker 43, Ayton 22 (10 doskokov), Šarič 13







SACRAMENTO - CHARLOTTE HORNETS 126:127 (39:36, 28:30, 29:22, 30:39)



Najviac bodov: Hield 30 (8 trojok), Barnes 28, Bagley 24 (10 doskokov) - Washington 42 (5 trojok), LaMelo Ball 24 (12 asistencií), Monk 21

New York 1. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili nad Golden State 117:91 v zápase NBA. Tím viedol LeBron James, ktorý vo svojom zápase číslo 1300 v základnej časti súťaže nazbieral 19 bodov. Lakers sa posunuli na druhú priečku v lige.Obhajca titulu prehral päť zo šiestich zápasov po zranení Anthonyho Davisa, no teraz už dokázal uspieť v druhom stretnutí za sebou.skonštatoval James, ktorý si mohol dovoliť v zápase presedieť štvrtú štvrtinu na lavičke.Na tretie miesto v Západnej konferencii i celej súťaži klesli Los Angeles Clippers, keď prehrali na palubovke Milwaukee 100:105. Ešte štyri minúty pred koncom pritom viedli o štyri body, no od tohto momentu neskórovali a domáci zakončili zápas šnúrou 9:0. Lídrov potiahol Jannis Antetokunmpo, ktorý si pripísal 36 bodov a 14 doskokov.Milwaukee zvíťazilo v piatom stretnutí v sérii a na východe mu patrí tretia pozícia.prejavil spokojnosť rozohrávač víťazného tímu Khris Middleton, ktorý zaznamenal 19 bodov a osem asistencií.Najlepším strelcom Clippers bol s 25 bodmi Kawhi Leonard.hľadal príčiny neúspechu dvojnásobný MVP finále Leonard.Boston dokázal zvíťaziť nad Washingtonom o bod 111:110, hoci ešte 48 sekúnd pred koncom prehrával o päť. Hrdinom sa stal Jayson Tatum, ktorý v posledných pätnástich sekundách dal dva dvojbodové koše a zavŕšil duel na 31 bodoch.tešil sa po zápase Tatum, ktorému sa v predchádzajúcich dvoch zápasoch nedarilo, keď dal iba 9 a 13 bodov.Mimoriadne nepodarený večer prežili hráči Houstonu a pripísali si už jedenástu prehru za sebou. Memphisu podľahli 84:133, keď dali iba 4 zo 45 trojkových pokusov a z poľa nepremenili 60 z 83 striel.Zápas Toronto - Chicago sa nehral, keďže kanadský klub nemal z dôvodu ochranného protokolu k dispozícii dostatočný počet hráčov.