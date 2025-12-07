< sekcia Šport
NBA: Clippers prehrali s Minnesotou
Na výrazný míľnik dosiahol aj Kevin Durant v drese Houstonu Rockets.
Autor TASR
Los Angeles 7. decembra (TASR) - Basketbalista Los Angeles Clippers James Harden sa posunul v historických tabuľkách zámorskej NBA na desiate miesto medzi strelcami. Proti Minnesote Timberwolves napokon nestačilo na úspech ani jeho 34 bodov, so súperom prehrali 106:109.
Skúsený 36-ročný rozohrávač má aktuálne na konte 28.303 bodov, stále si aj vo svojom veku udržiava priemer takmer 27 bodov na zápas.
Na výrazný míľnik dosiahol aj Kevin Durant v drese Houstonu Rockets. Pri prehre 109:122 s Dallasom sa stal historicky tretím najrýchlejším hráčom súťaže, ktorý dosiahol na métu 31-tisíc bodov. Potreboval k tomu odohrať 1141 zápasov.
NBA - výsledky:
Brooklyn - New Orleans 119:101, Washington - Atlanta 116:131, Cleveland - Golden State 94:99, Detroit - Milwaukee 124:112, Miami - Sacramento 111:127, Minnesota - LA Clipers 109:106, Dallas - Houston 122:109
