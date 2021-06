NBA: Clippers premiérovo postúpili do finále Západnej konferencie

play off NBA



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



LOS ANGELES CLIPPERS - UTAH JAZZ 131:119 (31:33, 19:39, 41:22, 40:25)



Najviac bodov: Mann 39, George 28, Jackson 27 (10 asistencií) - Mitchell 39, Clarkson a O'Neale (10 doskokov) po 21, 17.105 divákov.

/konečný výsledok série: 4:2, Clippers postúpili do konferenčného finále/



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



ATLANTA HAWKS - PHILADELPHIA 76ERS 99:104 (29:22, 22:25, 25:33, 23:24)



Najviac bodov: Young 34 (12 asistencií), Huerter 17 (11 doskokov), Gallinari 16 - Curry a Harris po 24, Embiid 22 (13 asistencií), 16.610 divákov.

/stav série: 3:3/

New York 19. júna (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers prvýkrát v 51-ročnej klubovej histórii postúpili do finále Západnej konferencie NBA. V šiestom súboji konferenčného semifinále play off zdolali doma Utah Jazz 131:119 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Ich súperom vo finále konferencie bude Phoenix, prvý zápas je na programe v noci na pondelok na palubovke Suns.Clippers potiahol k postupu Terance Mann, ktorý si pripísal 39 bodov, čím si vylepšil osobné maximum v kariére. Paul George prispel k víťazstvu 28 bodmi. Clippers prehrávali na začiatku tretej štvrtiny až o 25 bodov, ale dokázali duel otočiť.povedal podľa agentúry AP tréner Clippers Tyronn Lue.Utahu nestačilo ani 39 bodov Donovana Mitchella. V Kalifornii vo štvrtok uvoľnili koronavírusové opatrenia a tak zápas sledovalo v Staples Center až 17.105 divákov. Prvýkrát po 15 mesiacoch mali Clippers vypredanú arénu v domácom dueli.V semifinálovej sérii Východnej konferencie medzi Atlantou a Philadelphiou je po šiestich stretnutiach stav nerozhodný 3:3. Sixers zvíťazili v noci na sobotu na palubovke súpera 104:99 a vynútili si rozhodujúci siedmy duel. Ten sa bude hrať v noci na pondelok vo Philadelphii.Seth Curry pomohol k výhre 24 bodmi a šiestimi trojkami, rovnaký bodový výkon predviedol aj jeho spoluhráč Tobias Harris.poznamenal Harris. Hawks nepomohlo ani 34 bodov Traea Younga.