NBA: Clippers zdolali Utah a skorigovali stav série na 1:2

NBA - sumáre:



semifinále Západnej konferencie, 3. zápas



Los Angeles Clippers - Utah 132:106

/stav série: 1:2/

New York 13. júna (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v domácom treťom zápase semifinále play off Západnej konferencie NBA nad Utahom 132:106. Stav série skorigovali na 1:2. Najvýraznejšie sa pod dôležitý triumf podpísali Kawhi Leonard s 34 bodmi a 12 doskokmi a Paul George s 31 bodmi.George ma v predchádzajúcich dvoch dueloch 34,3 % úspešnosť streľby, tentoraz však trafil 12 z 24 pokusov vrátane šesť z desiatich striel spoza oblúka.Leonard dosiahol 24 bodov v druhom polčase a bol to pre neho štvrtý zápas play off aspoň s 30 bodmi a 10 doskokmi.