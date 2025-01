NBA: Curry nedohral pre zranenie členka duel s Washingtonom

San Francisco 19. januára (TASR) - Basketbalista Golden State Warriors Stephen Curry nedohral nočný duel s Washingtonom Wizards pre zranenie ľavého členka. Tridsaťšesťročný rozohrávač zamieril do šatní pred koncom zápasu, avšak podľa pozápasových vyjadrení by mal byť tímu čoskoro opäť k dispozícii.



K zraneniu prišlo po kontakte s Jordanom Pooleom, Curry odkríval na lavičku a napokon zamieril do šatní. "Cítim sa skvelo, vidíme sa v pondelok," citovala AP Curryho krátke stanovisko po víťaznom zápase.



Štvornásobný víťaz NBA je naďalej hlavnou postavou Warriors, k výhre nad Wizards pomohol 26 bodmi. Golden State však podľa všetkého na dlhšiu dobu prišli o Draymonda Greena pre zranenie ľavého lýtka, ku ktorému prišlo v rovnakom zápase.