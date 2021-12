NBA: Curry potiahol Golden State k výhre

Indiana Pacers - Houston Rockets 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)

najviac bodov: Turner 32 (10 doskokov), LeVert 24 (11 asistencií), Duarte 18 - Wood 22, J. Green 20, Tate 18



Orlando Magic - New Orleans Pelicans 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)

najviac bodov: Anthony (11 asistencií) a G. Harris po 22, Wagner 20 - Ingram 31, Hart 22, Graham 20



Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)

najviac bodov: Embiid 23 (10 doskokov), Maxey 17, T. Harris 16 - Reddish 18, Collins 17, Bogdan Bogdanovič 15



Miami Heat - Detroit Pistons 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25)

najviac bodov: Herro 29, Strus 26, Lowry 21 - Lyles 28, Bey 23 (10 doskokov), Joseph 21



New York Knicks - Washington Wizards 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)

najviac bodov: Walker 44, Randle 23, Burks 20 - Dinwiddie 21 (12 asistencií), Kispert 20, Kuzma 18 (10 doskokov)



Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 95:102 (23:15, 20:26, 31:34, 21:27)

najviac bodov: Brunson 19, Ntikilina 14, Chriss 13 - Middleton 26, Holiday 24, Cousins 22



Denver Nuggets - Charlotte Hornets 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)

najviac bodov: Jokič 29 (21 doskokov), Campazzo 12, Barton 11 - Oubre 23, Rozier 17, Ball 16



Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)

najviac bodov: Booker 30, C. Johnson 21, Ayton 19 (12 doskokov) - Gilgeous-Alexander 29, Giddey 17, Robinson 11



Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)

najviac bodov: Mitchell 28, Gobert 20 (17 doskokov), Bojan Bogdanovič 18 - Beasley 33, Russell 19 (14 asistencií), Reid 17 (10 doskokov)



Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 113:104 (27:31, 25:22, 32:30, 29:21)

najviac bodov: Curry 46, Payton 22, Bjelica 9 - Morant 21, J. Jackson a Melton po 20



Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 110:138 (24:33, 31:33, 37:39, 18:33)

najviac bodov: James 36, Westbrook 30, Horton-Tucker 13 - Bates-Diop 30, White 23, L. Walker 21



Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets - odložené

New York 24. decembra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zdolali v noci na piatok v zámorskej NBA Memphis Grizzlies 113:104. Domácich potiahol k víťazstvu Stephen Curry, ktorý zaznamenal 46 bodov, pričom premenil osem trojok. Piatykrát v sezóne nazbieral v jednom zápase aspoň 40 bodov. Kým Warriors vyhrali piaty z uplynulých šiestich duelov, Grizzlies sa nedarí a utrpeli tretiu prehru za sebou.Warriors potvrdili svoju silu v domácom prostredí, v Chase Center zvíťazili v 16-tich z doterajších 18 zápasov. Spomedzi všetkých tímov profiligy majú najlepšiu domácu bilanciu.povedal podľa agentúry AP Steve Kerr, tréner Golden State.Iba o dva body menej ako Curry nastrieľal Kemba Walker, ale ani jeho 44 bodov neodvrátilo prehru New Yorku s Washingtonom 117:124. Wizards pri absencii Bradleyho Beala, ktorý musel byť v karanténe v súvislosti s covidovým protokolom, ťahal Spencer Dinwiddie s 21 bodmi a 12 asistenciami.Najlepší tím Západnej konferencie i celej súťaže Phoenix Suns si poradil doma s Oklahomou City Thunder 113:101 a natiahol víťaznú sériu na päť stretnutí. Devin Booker pomohol k výhre 30 bodmi, Cam Johnson pridal 21.San Antonio uspelo na palubovke Los Angeles Lakers 138:110, domácim nestačilo ani 36 bodov LeBrona Jamesa a 30 bodov Russella Westbrooka. Lakers sa trápia, prehrali štvrtý zápas za sebou. Atlanta vybojovala prekvapujúci triumf 98:96 vo Philadelphii, najmä zásluhou Bogdana Bogdanoviča, ktorý dal 10 zo svojich 15 bodov v záverečných štyroch minútach. Hawks pritom chýbali traja hráči základnej zostavy vrátane hviezd Trae Younga a Clinta Capelu.