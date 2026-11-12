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NBA: Curry si natrhol sval brucha, Golden State bude chýbať dva týždne

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Na snímke Stephen Curry. Foto: TASR/AP

Curry nedohral stredajšie stretnutie v Houstone, v ktorom Rockets ukončili osemzápasovú víťaznú sériu Golden State.

Autor TASR
San Francisco 12. novembra (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry si natrhol šikmý sval brucha. Klubu zámorskej NBA Golden State Warriors bude chýbať minimálne dva týždne. Oznámil to tréner „bojovníkov" Steve Kerr.

Curry nedohral stredajšie stretnutie v Houstone, v ktorom Rockets ukončili osemzápasovú víťaznú sériu Golden State. Najlepší trojkár v histórii profiligy vynechá šesť duelov. Prvým z nich bude v noci na piatok súboj so San Antoniom, pripomenula agentúra AP. V tejto sezóne odohral 18 zápasov, v ktorých dosiahol priemer 27,8 bodu.
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