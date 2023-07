NBA: Curry zahral hole in one na golfovom turnaji celebrít

Los Angeles 16. júla (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry zahral v sobotu hole in one v druhom kole golfového turnaja celebrít. Po tom, ako jediným úderom z odpaliska zahral loptičku priamo do jamky, vybehol na green a náležite to oslávil.



Štvornásobný víťaz NBA v drese Golden State Warriors je vášnivý golfista. Dvojnásobný najužitočnejší hráč ligy dosiahol hole in one na siedmej jamke s parom 3 na turnaji American Century Championship na ihrisku Edgewood Tahoe South v Stateline v Nevade. Po jeho zásahu jasal aj prítomný dav.



Curry vybehol na green, zložil si šiltovku a so zdvihnutým palcom pravej ruky zamával. Potom zdvihol obe ruky, zhodil si rukavicu a vyskočil do vzduchu. Vzápätí prebehol okolo celého greenu a napokon si s úsmevom na tvári ľahol na zem do tieňa pod strom. "Wau. Počas celého dňa nebudem ani dýchať. Toto sa mi podarilo po druhý raz v živote. Ale na tomto ihrisku to je neuveriteľné," citovala Curryho agentúra AP.



Basketbalista sa vďaka tomuto úderu dostal na čelo turnaja celebrít so 43 bodmi, zvýšil náskok pred americkým tenistom Mardym Fishom.