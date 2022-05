NBA: Dallas a Boston postúpili do semifinále play off

2. kolo play off NBA:

semifinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Boston - Milwaukee 109:81



/konečný stav série: 4:3, postúpil Boston/





semifinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Phoenix - Dallas 90:123



/konečný stav série: 3:4, postúpil Dallas/

New York 16. mája (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks a Bostonu Celtics sa prebojovali do semifinále play off zámorskej NBA.Dallas triumfoval v rozhodujúcom zápase semifinále Západnej konferencie na palubovke víťaza základnej časti Phoenixu Suns vysoko 123:90. Hostí potiahol hviezdny Luka Dončič, ktorý nazbieral 35 bodov, desať doskokov a štyri asistencie. Spencer Dinwiddie mu sekundoval s 30 bodmi. Dallas sa vo finále konferencie stretne s Golden State Warriors.Boston taktiež v siedmom zápase zdolal úradujúcich šampiónov Milwaukee Bucks 109:81 a zaistili si súboj s Miami Heat. Grant Williams premenil sedem trojok a nazbieral dokopy 27 bodov. Jayson Tatum ich dal päť a zaznamenal 23 bodov. Hviezdy Jannis Antetokounmpo v drese Bucks skončil s 25 bodmi, 20 doskokmi a deviatimi asistenciami.