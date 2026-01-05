< sekcia Šport
NBA: Dallas a Houston nastúpia v príprave pred budúcou sezónou v Macau
Zápasy sa budú konať 9. a 11. októbra vo Venetian Aréne, ktorú vlastní práve majiteľ Dallasu.
Autor TASR
Peking 5. januára (TASR) - Tímy basketbalovej NBA Dallas Mavericks a Houston Rockets odohrajú pred budúcou sezónou dva prípravné zápasy v Macau. V pondelok o tom informovalo vedenie súťaže.
Zápasy sa budú konať 9. a 11. októbra vo Venetian Aréne, ktorú vlastní práve majiteľ Dallasu. Houston je v Číne populárny najmä preto, že za tento tím hrával Jao Ming, jednotka draftu NBA v roku 2002. V Macau sa odohrali prípravné stretnutia aj pred prebiehajúcou sezónou, predstavili sa v nich Phoenix a Brooklyn. Informovala AFP.
