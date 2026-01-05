Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Šport

NBA: Dallas a Houston nastúpia v príprave pred budúcou sezónou v Macau

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zápasy sa budú konať 9. a 11. októbra vo Venetian Aréne, ktorú vlastní práve majiteľ Dallasu.

Autor TASR
Peking 5. januára (TASR) - Tímy basketbalovej NBA Dallas Mavericks a Houston Rockets odohrajú pred budúcou sezónou dva prípravné zápasy v Macau. V pondelok o tom informovalo vedenie súťaže.

Zápasy sa budú konať 9. a 11. októbra vo Venetian Aréne, ktorú vlastní práve majiteľ Dallasu. Houston je v Číne populárny najmä preto, že za tento tím hrával Jao Ming, jednotka draftu NBA v roku 2002. V Macau sa odohrali prípravné stretnutia aj pred prebiehajúcou sezónou, predstavili sa v nich Phoenix a Brooklyn. Informovala AFP.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika