NBA: Dallas aj bez Dončiča zastavil víťazné ťaženie Milwaukee

DETROIT PISTONS - WASHINGTON WIZARDS 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)



najviac bodov: Markieff Morris a Rose po 22, B. Brown 20 - Beal 35 (10 asistencií, 5 trojok), Thomas 23 (5 trojok), Bertans 17



TORONTO RAPTORS - CLEVELAND CAVALIERS 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)



najviac bodov: Siakam 33 (5 trojok), N. Powell 26, Lowry 20 (11 asistencií) - Sexton 25, Garland 20, T. Thompson 18



HOUSTON ROCKETS - SAN ANTONIO SPURS 109:107 (21:35, 32:37, 30:17, 26:18)



najviac bodov: Westbrook 31 (10 doskokov), Harden 28, McLemore 17 - Aldridge 19 (13 doskokov), Forbes 18 (6 trojok), D. Murray a D. White po 16



MEMPHIS GRIZZLIES - MIAMI HEAT 118:111 (36:32, 37:26, 22:28, 23:25)



najviac bodov: Valančiunas 21 (10 doskokov), Morant 20 (10 asistencií), Melton 16 - Butler 25, Herro 22, Nunn 18



MILWAUKEE BUCKS - DALLAS MAVERICKS 116:120 (22:36, 34:23, 20:27, 40:34)



najviac bodov: Antetokunmpo 48 (14 doskokov), Korver 17, Ilyasova 11 - Porziňgis (12 doskokov) a Seth Curry po 26, Finney-Smith 15



OKLAHOMA CITY THUNDER - CHICAGO BULLS 109:106 (16:37, 33:31, 33:22, 27:16)



najviac bodov: Paul 30 (10 doskokov, 6 trojok), Gallinari 22, Schröder 18 - LaVine 39, Markkanen 13, W. Carter a Arcidiakono po 12



PHOENIX SUNS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 110:111 (33:25, 34:34, 21:31, 22:21)



najviac bodov: Oubre 24, Kaminsky a Šarič po 17 - McCollum 30, Lillard 27, Anthony 23

Milwaukee 17. decembra (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks uspeli v noci na utorok v zámorskej NBA na palubovke Milwaukee Bucks 120:116 a prestrihli tak domácemu tímu jeho dlhú víťaznú šnúru. Tá trvala 18 zápasov. Bucks nepomohlo ani 48 bodov a 14 doskokov Jannisa Antetokunmpa.Mavericks zvíťazili aj bez svojho ťahúňa Luku Dončiča, ktorý laboruje s vytknutým členkom, zastúpili ho Seth Curry a Kristaps Porziňgis, obaja zhodne nastrieľali 26 bodov. Bucks prehrali prvýkrát od 8. novembra, keď podľahli Utahu (100:103). Osemnásťzápasová víťazná séria bola druhá najdlhšia v klubovej histórii. V štatistikách zostáva ako najdlhšia tá zo sezóny 1970/71. Družstvo okolo vtedy mladého Kareema-Abdula Jabbara, dnes najlepšieho strelca histórie NBA, dokázalo vyhrať 20 duelov za sebou a získať svoj zatiaľ jediný titul." vyhlásil Antetokunmpo." doplnila hlavná hviezda tímu.Hráčom Houstonu Rockets sa prvýkrát po 20 rokoch podarilo zvrátiť zápas, v ktorom mali 25-bodové manko, San Antonio zdolali 109:107. Hosťom reálne hrozilo, že budú musieť odohrať piate predĺženie v rade, čo sa nikdy v NBA nestalo, lenže po prestávke im" streľba. V prvom polčase premieňali s úspešnosťou 57,4 percenta, po zmene strán iba 26,7%.povedal podľa ESPN tréner Houstonu Mike D'Antoni.Detroitu sa pred domácim súbojom s Washingtonom zranili obaja pivoti a nestačil tak na Washington. Andre Drummond má problémy s okom, Blaka Griffina trápi koleno. V súboji dvoch tímov na hranici postupu do play off v Západnej konferencii vyhral Portland o jeden bod vo Phoenixe. Duel rozhodol 26 sekúnd pred koncom košom s faulom Damian Lillard. Ricky Rubio mohol v záverečnej sekunde ešte trojkou otočiť zápas, no neuspel.