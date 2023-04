NBA: Dallas dostal pokutu 750-tisíc dolárov

Dallas 15. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej NBA udelilo Dallasu Mavericks pokutu 750.000 dolárov. Dôvodom je, že Dallas nastúpil 7. apríla proti Chicagu Bulls bez svojich najlepších hráčov napriek tomu, že mal v tom čase šancu dostať sa do play off. Vyšetrovanie ligy ukázalo, klub porušil ligovú politiku hráčov a zápas chcel schválne prehrať, aby si zlepšil šance na udržanie si výberu prvého kola v drafte 2023.



Za Mavericks nenastúpil Kyrie Irving, najväčšia hviezda klubu Luka Dončič hral len jednu štvrtinu. Dallas prehral 112:115 a prišiel o nádej na postup do vyraďovacej časti. "Rozhodnutie Dallasu šetriť kľúčových hráčov v tomto zápase podkopalo integritu nášho športu," povedal Joe Dumars, šéf basketbalových operácií a výkonný viceprezident NBA.



Vedenie ligy uviedlo, že nezistilo, že by hráči Dallasu chceli úmyselne prehrať. Tréner tímu Jason Kidd pred zápasom povedal, že rozhodnutie posadiť hráčov urobilo vedenie klubu.