NBA: Dallas prehral o bod s Phoenixom a neuspel šiestykrát v sérii

Basketbalista Josh Richardson (0) z Dallasu Mavericks a Devin Booker (1) z Phoenixu Suns počas zápasu zámorskej NBA Dallas Mavericks - Phoenix Suns 1. februára 2021 v Dallase. Foto: TASR/AP

výsledky:



Atlanta - Los Angeles Lakers 99:107

Miami - Charlotte 121:129 pp

Cleveland - Minnesota 100:98

Chicago - New York 110:102

Milwaukee - Portland 134:106

New Orleans - Sacramento 109:118

Oklahoma City - Houston 106:136

Dallas - Phoenix 108:109

San Antonio - Memphis 102:133

zápas Denver - Detroit odložili







New York 2. februára (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks prehrali v noci na utorok šieste stretnutie za sebou v NBA, keď podľahli doma Phoenixu o bod 108:109. Víťaznou trojkou 1,5 sekundy pred koncom ich rozosmutnil Devin Booker, ktorý sa do zostavy Suns vrátil po dvoch týždňoch a celkovo si pripísal 24 bodov, z toho 20 v druhom polčase. Najlepším strelcom bol Chris Paul v drese hostí s 34 bodmi, za domácich dal Luka Dončič 25.Najdlhšiu víťaznú šnúru v súťaži aktuálne ťahá Memphis Grizzlies, ktorý vyhral v San Antoniu 133:102 a uspel už v siednom stretnutí v sérii. V tabuľke Západnej konferencie mu patrí piata priečka.Duel Denveru s Detroitom na poslednú chvíľu odložili, keďže väčšina hráčov Detroitu musela nastúpiť do karantény.