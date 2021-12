Dallas prehral piaty duel doma v sérii, nestačil na Brooklyn

NBA - sumáre:



Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 99:102 (27:21, 35:29, 24:25, 13:27)



najviac bodov: Dončič 28, Porziňgis 17 (12 doskokov), Finney-Smith 12 - Durant 24, Harden 23 (12 asistencií), Aldridge 15





San Antonio Spurs - New York Knicks 109:121 (28:28, 28:34, 25:33, 28:26)



najviac bodov: White 26, Murray 15, McDermott a Pöltl po 13 - Barrett 32 (7 trojok), Burks 18, Quickley 16





Los Angeles Lakers - Boston Celtics 117:102 (31:33, 29:22, 31:20, 26:27)



najviac bodov: James 30, Westbrook 24 (11 asistencií), Davis 17 (16 doskokov) - Tatum 34, R. Williams 13, Richardson 11

New York 8. decembra (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zvítazili v noci na stredu na palubovke Dallasu Mavericks 102:99. Vedúci tím Východnej konferencie NBA potiahol Kevin Durant 24 bodmi, James Harden pridal k 23 bodom aj 12 asistencií. Domácim nestačilo 28 bodov a 9 asistencií Luku Dončiča.Brooklyn pred začiatkom štvrtej štvrtiny prehrával o 11 bodov, no záverečnú dvanásťminútovku vyhral 27:13.povedal podľa AP Harden.Dallas prehral piaty duel za sebou na domácej palubovke a po dobrom štarte do sezóny klesol na západe na 7. pozíciu, keď má bilanciu jeden duel pod 50%. Hráči Mavericks sa nevyznamenali najmä pri streľbe spoza oblúka, premenili iba 9 zo 46 pokusov.povzdychol si tréner Dallasu Jason Kidd.Los Angeles Lakers doma zdolali hráčov Bostonu 117:102. Bilancia dvoch historicky najlepších tímov ligy tak v základnej časti zostane pre tento rok vyrovnaná. Tím z Kalifornie viedol s 30 bodmi LeBron James, Russell Westbrook pridal 24 bodov a 11 asistencií. Hosťom nestačilo 34 bodov Jaysona Tatuma.