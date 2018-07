NBA: Dallas sa dohodol na nováčikovskej zmluve s Dončičom

Devätnásťročného rozohrávača si vybrala v tohtoročnom vstupnom drafte Atlanta z celkového tretieho miesta, ale hneď vzápätí ho vytrejdovala do Dallasu.

Dallas 10. júla (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič podpísal v pondelok nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NBA Dallas Mavericks. Devätnásťročného rozohrávača si vybrala v tohtoročnom vstupnom drafte Atlanta z celkového tretieho miesta, ale hneď vzápätí ho vytrejdovala do Dallasu.



Podľa agentúry AP by mal Dončič v najbližšej sezóne zarobiť 5,5 milióna dolárov, v ďalšom roku stúpne jeho plat na 6,4 mil. USD. Dončič doposiaľ obliekal dres Realu Madrid, ktorému sa upísal ako 13-ročný a už o tri roky neskôr debutoval v jeho A-tíme. V uplynulej sezóne vyhral so španielskym klubom Euroligu a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča turnaja Final Four.