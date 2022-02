NBA: Dallas sa rozlúčil s Porziňgisom, poslal ho do Washingtonu

Dallas 10. februára (TASR) - Klub basketbalovej NBA Dallas Mavericks sa vzdal služieb svojej druhej najväčšej hviezdy Kristapsa Porziňgisa. Lotyšského pivota poslal do Washingtonu za rozohrávača Spencera Dinwiddieho a krídelníka Davisa Bertansa.



Porziňgis pôsobil v Dallase tri roky a spoločne s ťahúňom tímu Lukom Dončičom dokázali klub vyzdvihnúť medzi pravidelného účastníka play off. V prebiehajúcej sezóne má priemer 19 bodov a 7 doskokov na zápas. Kariéru Lotyša však neustále brzdia zranenia, aktuálne sa pre bolesť v minulosti už operovaného kolena neobjavil na palubovke od 29. januára. Dallas je v Západnej konferencii na 5. priečke, Washington je na východe jedenásty a nedávno prišiel pre zranenie do konca sezóny o hlavnú hviezdu Bradleyho Beala. Správu zverejnil server ESPN.