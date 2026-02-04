< sekcia Šport
Dallas vymenil Davisa do Washingtonu
Davisa, ktorý bol v roku 2012 draftovou jednotkou, vlani v januári vytrejdovalo do Dallasu vedenie Los Angeles Lakers.
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Americký basketbalista Anthony Davis bude vo svojej kariére v zámorskej NBA pokračovať vo Washingtone. Vedenie Dallasu Mavericks vymenilo desaťnásobného účastníka Zápasu hviezd a stane sa členom organizácie Wizards. Súčasťou transakcie je ďalších osem hráčov a päť výberov v drafte, informovala agentúra AFP.
