Dallas vymenil Davisa do Washingtonu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Washington 4. februára (TASR) - Americký basketbalista Anthony Davis bude vo svojej kariére v zámorskej NBA pokračovať vo Washingtone. Vedenie Dallasu Mavericks vymenilo desaťnásobného účastníka Zápasu hviezd a stane sa členom organizácie Wizards. Súčasťou transakcie je ďalších osem hráčov a päť výberov v drafte, informovala agentúra AFP.

Davisa, ktorý bol v roku 2012 draftovou jednotkou, vlani v januári vytrejdovalo do Dallasu vedenie Los Angeles Lakers. Opačným smerom putoval hviezdny Slovinec Luka Dončič. Okrem Davisa teraz Dallas poslal do Washingtonu Jadena Hardyho, D'Angela Russella a Danteho Exuma. Mavericks získali Khrisa Middletona, AJa Johnsona, Malakiho Branhama, Marvina Bagleyho, dva výbery v prvom kole draftu a tri voľby v druhom kole draftu.
