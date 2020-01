Dallas získal Cauley-Steina z Golden State

Dallas 25. januára (TASR) – Tím basketbalovej NBA Dallas Mavericks posilnil pivot Willie Cauley-Stein. Texaský klub ho získal z Golden State výmenou za výber v 2. kole draftu.



Dallas smeruje pod taktovkou slovinskej hviezdy Luku Dončiča prvýkrát po štyroch rokoch do play off a Cauley-Stein by mal v tíme prevziať povinnosti Dwighta Powella, ktorý si roztrhol achilovku a bude chýbať zrejme až rok.



Dvadsaťšesťročný pivot strávil prvé štyri roky kariéry v Sacramente. V lete sa dohodol na zmluve s Warriors, no finalista NBA z predchádzajúceho ročníka je posledný, má zranených viacero hráčov a rozhodol sa znížiť rozpočet pod hranicu dane z luxusu. Správu zverejnil server ESPN.