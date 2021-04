Dallas zvíťazil nad Milwaukee, Phoenix nestačil na Clippers

NBA - sumáre:



MIAMI HEAT - LOS ANGELES LAKERS 110:104 (32:27, 22:29, 29:24, 27:24)

najviac bodov: Butler 28, Oladipo 18, Herro 15 - Caldwell-Pope 28 (6 trojok), Drummond 15 (12 doskokov), Matthews 14



TORONTO RAPTORS - CHICAGO BULLS 113:122 (27:33, 24:31, 28:33, 34:25)

najviac bodov: Boucher 38 (19 doskokov), Siakam 27, Anunoby 13 - Vučevič a LaVine (13 asistencií) po 22, Markkanen 18



OKLAHOMA CITY THUNDER - CLEVELAND CAVALIERS 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)

najviac bodov: Jerome 23 (5 trojok), Maledon 14, M. Brown 13 (11 doskokov) - Sexton 27, Prince 22, Garland 21



DALLAS MAVERICKS - MILWAUKEE BUCKS 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17)

najviac bodov: Dončič 27, Porziňgis 26 (17 doskokov), Richardson 14 - DiVincenzo 22 (6 trojok), Portis 20 (14 doskokov), B. Lopez 16



UTAH JAZZ - PORTLAND TRAIL LAKERS 122:103 (30:29, 23:27, 40:19, 29:28)

najviac bodov: Mitchell 37, Gobert 18 (21 doskokov), Ingles 13 - Lillard 23, McCollum 19, N. Powell 13



SACRAMENTO KINGS - DETROIT PISTONS 101:113 (23:27, 21:35, 30:27, 27:24)

najviac bodov: Fox 23, Holmes a Hield (5 trojok) po 15 - Joseph 24, Stewart 16 (13 doskokov), Bey 12



LOS ANGELES CLIPPERS - PHOENIX SUNS 113:103 (27:23, 27:33, 29:25, 30:22)

najviac bodov: George 33 (7 trojok), Leonard 27, Rondo 15 - Booker 24, Mikal Bridges 20, Ayton 18 (10 doskokov)

New York 9. apríla (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Milwaukee Bucks 116:101. Siedmy tím Západnej konferencie pripravil tretiemu družstvu východu druhú prehru za sebou. V drese víťazov dal Luka Dončič 27 bodov a pridal 9 doskokov i asistencií, Kristaps Porziňgis si zapísal double double 26 bodov a 17 doskokov.Milwaukee nastúpilo bez zranenej najväčšej hviezdy Jannisa Antetokunmpa a najdlhší výjazd v sezóne po súperových palubovkách zakončilo na bilancii 3 víťazstvá i prehry. "" povedal tréner Bucks Mike Budenholzer podľa agentúry AP.Druhý najlepší tím západu i celej súťaže Phoenix Suns nedokázal uspieť v druhom stretnutí v dvoch dňoch proti náročnému súperovi. Po víťazstve nad lídrom ligy z Utahu podľahol na palubovke Los Angeles Clippers 103:113. Za domácich dal Paul George 33 bodov, najlepším strelcom Suns bol Devin Booker s 24 bodmi.V priamom súboji susedov v tabuľke na hranici postupu do vyraďovacej časti uspelo Chicago na palubovke Toronta 122:103. Nikola Vučevič a Zach LaVine k tomu prispeli zhodne 22 bodmi, Raptors nepomohlo ani 38 bodov a 19 doskokov Chrisa Bouchera. V zostave im chýbali Fred Van Vleet a DeAndre Bembry, ktorí si odpykávali jednozápasový dištanc za roztržku v zápase s Los Angeles Lakers.Z rovnakého dôvodu boli ešte viac oslabení obhajcovia titulu, trest dostal aj Talen Horton-Tucker. Pre zranenie stále nenastúpili LeBron James ani Anthony Davis a Lakers neuspeli v repríze finále v Miami 104:110. Tréner Frank Vogel však svojmu oklieštenému mužstvu nič nevyčítal: "."Najúspešnejším strelcom Miami bol Jimmy Butler s 28 bodmi, Victor Oladipo pridal 18 bodov, no duel nedohral, keď pocítil bolesť v kolene. "," skonštatoval Butler.Najlepší tím ligy z Utahu nedopustil ďalší neúspech a zdolal Portland 122:103. Posledné družstvo západu z Detroitu prekvapujúco uspelo na palubovke Sacramenta bojujúceho o play off 113:101. Najlepším strelcom Pistons bol s 24 bodmi rozohrávač Cory Joseph, ktorý prišiel do Detroitu v marci po výmene práve z tímu Kings.