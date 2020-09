NBA: D'Antoni nebude pokračovať na lavičke Houstonu Rockets

Houston 14. septembra (TASR) - Mike D'Antoni nebude pokračovať vo funkcii trénera basketbalistov Houstonu Rockets. Jeho zmluva vypršala po tom, ako jeho zverenci vypadli v semifinále play off Západnej konferencie NBA a v stanovisku oznámil, že nepodpíše nový kontrakt.



Šesťdesiatdeväťročný D'Antoni viedol Houston od roku 2017 a dosiahol bilanciu 217 víťazstiev, 101 prehier. V play off sa však tímu nedarilo, keď trikrát za sebou neprešiel cez konferenčné semifinále, v tomto ročníku nestačili na Los Angeles Lakers. "So zármutkom vám spoločne s manželkou Laurel musíme oznámiť, že náš čas v Houstone vypršal. Strávili sme tu nádherné obdobie a zo srdca vám ďakujeme za všetko. Cítili sme sa ako skutoční obyvatelia mesta Houston," citovala agentúra AFP D'Antoniho odkaz fanúšikom.