NBA: Davis prispel 41 bodmi k triumfu Los Angeles Lakers

výsledky:

Boston - Brooklyn 121:110,

Cleveland - Orlando 104:116,

Charlotte - Detroit 102:101,

Indiana - Utah 121:102,

Philadelphia - Sacramento 97:91,

Toronto - New York 126:98,

Houston - Miami 117:108,

Memphis - Los Angeles Clippers 119:121,

Milwaukee - Atlanta 111:102,

San Antonio - Minnesota 101:113,

Phoenix - Washington 132:140,

New Orleans - Los Angeles Lakers 110:114,

Portland - Oklahoma City 136:119,

Golden State - Chicago 104:90

New York 28. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke New Orleans Pelicans 114:110. K triumfu ich doviedol Anthony Davis so 41 bodmi, sekundoval mu LeBron James, ktorý k 29 bodom pridal 11 asistencií. Lakers triumfovali deviatykrát za sebou a s bilanciou 16-2 sú na čele Východnej konferencie i celej súťaže.Úradujúci šampióni Toronto Raptors doma zdolali New York Knicks hladko 126:98 a pripísali si piate víťazstvo v sérii.