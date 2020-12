NBA: Davis sa dohodol s LA Lakers na novej päťročnej zmluve

Los Angeles 4. decembra (TASR) - Americký basketbalista Anthony Davis sa dohodol s Los Angeles Lakers na novej päťročnej zmluve v hodnote 190 miliónov USD. V predchádzajúcej sezóne výrazne prispel k tomu, že kalifornský tím sa stal po sedemnásty raz víťazom zámorskej NBA. Dosiahol priemer 26,1 bodu, 9,3 doskoku a 3,2 asistencie na zápas.



Davis vytvoril údernú dvojicu s LeBronom Jamesom. Najužitočnejší hráč finále predchádzajúceho ročníka profiligy pred dvoma dňami predĺžil s Lakers zmluvu o ďalšie dva roky. "Anthony Davis počas play off v orlandskej 'bubline' potvrdil, že patrí k najkomplexnejším hráčom v celej súťaži. Som presvedčený o tom, že naši fanúšikovia budú svedkami jeho ďalšieho výkonnostného rastu," uviedol generálny manažér Lakers Rob Pelinka. Davis strávil sedem sezón v New Orleans Pelicans. V roku 2019 ho vymenili do LA Lakers za troch hráčov a výbery v drafte. Informovala o tom agentúra AFP.