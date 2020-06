NBA: DeAndre Jordan a Dinwiddie mali pozitívne testy na koronavírus

New York 30. júna (TASR) - Americký basketbalista DeAndre Jordan oznámil, že sa nakazil novým koronavírusom a nepripojí sa k tímu Brooklyn Nets, keď sa obnoví sezóna zámorskej NBA.



Tridsaťjedenročný pivot o tom informoval len pár hodín po tom, ako potvrdil pozitívny test a príznaky choroby COVID-19 jeho spoluhráč z Nets Spencer Dinwiddie. Počet nakazených hráčov v Brooklyne tak dosiahol číslo šesť, pričom prví štyria mali pozitívne nálezy ešte v marci a bol medzi nimi aj hviezdny Kevin Durant.



Jordan uviedol, že sa o pozitívnom teste dozvedel v nedeľu večer po návrate do New Yorku. Informovala agentúra AP.