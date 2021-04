Denver sa dohodol na desaťdňovom kontrakte s Riversom

Denver 20. apríla (TASR) – Klub basketbalovej NBA Denver Nuggets sa dohodol na desaťdňovom kontrakte s rozohrávačom Austinom Riversom. Ten bol od marca bez angažmánu, keď ho po výmene z New Yorku Knicks Oklahoma City vyplatila zo zmluvy.



Denveru sa však medzičasom zranili dvaja rozohrávači Jamal Murray a Monte Morris. Dvadsaťosemročný Rivers po niekoľkoročnom úspešnom pôsobení v Houstone Rockets zamieril pred sezónou do New Yorku, kde sa mu však nedarilo a odohral iba 21 zápasov. Informovala o tom agentúra AP.