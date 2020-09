Denver sa prebojoval do finále Západnej konferencie

NBA – 2. kolo play off



Semifinále Západnej konferencie



Los Angeles Clippers – Denver 89:104

Konečný výsledok série: 3:4, Denver postúpil do konferenčného finále/



3. kolo play off



Finále Východnej konferencie



Boston – Miami 114:117 pp

Stav série: 0:1

Orlando 16. septembra (TASR) – Basketbalisti Denveru Nuggets postúpili do finále play off Západnej konferencie NBA. V rozhodujúcom siedmom semifinálovom súboji zvíťazili v noci na stredu nad Los Angeles Clippers 104:89 a v celej sérii triumfovali 4:3.Jamal Murray prispel k výhre 40 bodmi, jeho spoluhráč Nikola Jokič dosiahol triple double za 16 bodov, 22 doskokov a 13 asistencií. Nuggets sa prebojovali do konferenčného finále po 11 rokoch, narazia v ňom na ďalší losangeleský tím Lakers.Vo východnej vetve sa odohral už prvý finálový zápas, hráči Miami Heat sa ujali vedenia v sérii, keď zdolali Boston Celtics 117:114 po predĺžení.