Denver zvíťazil doma nad Miami 94:89 a má prvý titul, sériu vyhral 4:1

Nikola Jokič (v strede vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo tím vyhral šampionát NBA víťazstvom nad Miami Heat v 5. zápase finále basketbalovej NBA, v pondelok 12. júna 2023 v Denveri. Foto: TASR/AP

finále play off NBA 2022/23 - 5. zápas:



Denver Nuggets - Miami Heat 94:89



/konečný stav série: 4:1/







Zoznam víťazov NBA:



Boston Celtics, Los Angeles/Minneapolis Lakers - 17x



Golden State/Philadelphia Warriors - 7x



Chicago Bulls - 6x



San Antonio Spurs - 5x



Philadelphia 76ers/Syracuse Nationals, Detroit Pistons, Miami Heat - 3x



New York Knicks, Houston Rockets, Milwaukee Bucks - 2x



Cleveland Cavaliers, St. Louis Hawks, Washington Bullets, Baltimore Bullets, Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Rochester Royals, Toronto Raptors, Denver Nuggets - 1x







Finálové série NBA (za uplynulých 25 rokov):



2023: Denver Nuggets - Miami Heat 4:1



2022: Golden State Warriors - Boston Celtics 4:2



2021: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4:2



2020: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:2



2019: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:2



2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2



1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1







Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) finále NBA (uplynulých 25 rokov):



2023: Nikola Jokič (Denver Nuggets)



2022: Stephen Curry (Golden State Warriors)



2021: Jannis Antetokunmpo (Milwaukee Bucks)



2020: LeBron James (Los Angeles Lakers)



2019: Kawhi Leonard (Toronto Raptors)



2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)



2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)



2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)



2013: LeBron James (Miami Heat)



2012: LeBron James (Miami Heat)



2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2008: Paul Pierce (Boston Celtics)



2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)



2006: Dwyane Wade (Miami Heat)



2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)



2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



1999: Tim Duncan (San Antonio Spurs)





Denver 13. júna (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets sa prvýkrát v histórii stali šampiónmi NBA. Hráčov Miami Heat zdolali v noci na utorok na domácej palubovke 94:89 a finálovú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále dostal srbský pivot Nikola Jokič.Denver premenil hneď svoju prvú účasť vo finále na zisk trofeje v NBA. Klub nevystúpil na najvyššiu pozíciu ani počas deviatich sezón, keď pôsobil v ABA, ktorá bola v rokoch 1968 až 1976 silnou konkurenciou NBA. Denver počas pôsobenia v tejto súťaži raz postúpil do finále a neuspel, keď v roku 1976 podľahol New Yorku Nets 2:4. Miami sa objavilo vo finále opäť po troch sezónach. V roku 2020 nestačilo na Los Angeles Lakers 2:4.Jokič sa stal prvým klasickým pivotom, ktorý získal cenu MVP od roku 2005, keď ju zdvihol nad hlavu Tim Duncan zo San Antonia Spurs. Zároveň ju získal ako štvrtý Európan v histórii. Pred ním si rovnaké ocenenie vyslúžili Francúz Tony Parker zo San Antonia (2007), Nemec Dirk Nowitzki z Dallasu (2011) a Grék Jannis Antetokunmpo z Milwaukee (2021).