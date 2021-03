NBA: Denver si poradil s Philadelphiou, Clippers podľahli doma Orlandu

Hráč Chuma Okeke (3) z Orlanda Magic a Nicolas Batum (33) z Los Angeles Clippers v súboji o loptu počas zápasu zámorskej basketbalovej NBA 30. marca 2021 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



WASHINGTON WIZARDS - CHARLOTTE HORNETS 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)



najviac bodov: Hačimura 30, Westbrook 22 (15 doskokov, 14 asistencií), R. Lopez 16 - Rozier 27 (5 trojok), Hayward 26 (11 doskokov), Graham 17







DENVER NUGGETS - PHILADELPHIA 76ERS 104:95 (44:22, 24:23, 20:26, 16:24)



najviac bodov: J. Murray 30 (5 trojok), M. Porter 27 (12 doskokov, 5 trojok), Jokič 21 (10 doskokov) - Maxey 13, T. Harris 12, Simmons 11







LOS ANGELES CLIPPERS - ORLANDO MAGIC 96:103 (26:13, 25:24, 22:33, 23:33)



najviac bodov: Leonard 28, Kennard 17, R. Jackson 15 - Okeke 18, Ross 15, O. Porter 13







PHOENIX SUNS - ATLANTA HAWKS 117:110 (30:27, 34:25, 25:33, 28:25)



najviac bodov: Booker 21, Šarič 20, Crowder 19 - Bogdan Bogdanovič 22, Trae Young 19 (13 asistencií), Capela 16 (16 doskokov)

New York 31. marca (TASR) - Vedúci tím Východnej konferencie basketbalovej NBA Philadelphia 76ers neuspel v noci na stredu na palubovke Denveru Nuggets a prehral 95:104. V zápase prehrával aj o 25 bodov. Víťazov viedol rozohrávač Jamal Murray s 30 bodmi, Michael Porter pridal 27 bodov a 12 doskokov.Denver nastúpil doma po roku opäť pred diváckou kulisou. Tvorili ju predovšetkým pracovníci v zdravotníctve.potešil sa podľa AP Porter.Los Angeles Clippers prekvapujúco prehrali doma 96:103 s Orlandom, ktoré už vzdalo sezónu a dáva priestor mladým hráčom. Tréner tretieho tímu západu Tyronn Lue nechal odpočívať najlepšieho strelca z predchádzajúceho duelu Marcusa Morrisa, no hviezdny Kawhi Leonard nastúpil a jeho 28 bodov nestačilo. Za Magic nazbieral najviac bodov pivot Chuma Okeke - 18.Clippers ukončili víťaznú sériu, trvala šesť stretnutí. Orlando zakončilo zápas šnúrou 17:3 a vonku vyhralo premiérovo od 12. februára po siedmich dueloch. "Táto liga je o víťazstvách a my sme dnes urobili krok správnym smerom. Uspieť vonku proti jednému z najlepších tímov Západnej konferencie nám rozhodne zdvihne sebavedomie," povedal autor 11 bodov Wendell Carter, ktorý prišiel do tímu po výmene zo Chicaga.Klub z Los Angeles sa v noci na utorok zaskvel úspechom proti Milwaukee, no svoj výkon nedokázal o deň neskôr zopakovať.konštatoval tréner Clippers Tyronn Lue.