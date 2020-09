NBA: Denver ubránil Leonarda, sériu vyrovnalo i Toronto

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie



štvrtý zápas:



BOSTON CELTICS - TORONTO RAPTORS 93:100 (27:31, 22:18, 24:32, 20:19)



najviac bodov: Tatum 24 (10 doskokov), K. Walker 15, J. Brown 14 - Siakam 23 (11 doskokov), Lowry 22 (11 doskokov), Ibaka 18



/stav série: 2:2/





semifinále Západnej konferencie



druhý zápas:



LOS ANGELES CLIPPERS - DENVER NUGGETS 101:110 (25:44, 31:28, 21:17, 24:21)



najviac bodov: George 22, Zubac 15, Leonard (10 doskokov) a L. Williams po 13 - J. Murray 27, Jokič 26 (18 doskokov), Millsap a G. Harris po 13



/stav série: 1:1/

Orlando 6. septembra (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili vo štvrtom súboji 2. kola play off NBA nad Bostonom Celtics 100:93. Obhajcovia trofeje tak vyrovnali stav semifinálovej série Východnej konferencie na 2:2. Pascal Siakam pomohol k víťazstvu 23 bodmi a 11 doskokmi, Kyle Lowry pridal 22 bodov a 11 doskokov. Celtics nestačilo ani 24 bodov Jaysona Tatuma.O neúspechu Bostonu rozhodla predovšetkým slabá streľba spoza trojkového oblúka. Celtics premenili iba 7 z 35 pokusov, čo je úspešnosť 20 percent.povedal podľa ESPN rozohrávač Bostonu Kemba Walker.Toronto už viselo nad priepasťou, keď v treťom vzájomnom súboji bolo 0,5 sekundy od stavu 0:3 na zápasy, no O.J. Anunoby trojkou s klaksónom zmenil momentum série.citovala agentúra AFP najlepšieho strelca Toronta Siakama.V západnej vetve je takisto stav semifinálovej série vyrovnaný (1:1). Denver vrátil hráčom Los Angeles Clippers úvodnú prehru a v noci na nedeľu zvíťazil 110:101. Jamal Murray sa na triumfe Nuggets podieľal 27 bodmi, Nikola Jokič zaznamenal 26 bodov a 18 doskokov.Kľúčom k víťazstvu hráčov z Colorada bolo ubránenie Kawhiho Leonarda. Dvojnásobný držiteľ ceny MVP finále nazbieral síce double double 13 bodov a 10 doskokov, no jeho bodový prínos bol výrazne nižší, ako sú fanúšikovia u neho zvyknutí. Leonard nastrieľal v 27 z 28 predchádzajúcich zápasov v play off vždy aspoň 20 bodov a v tomto roku dal v siedmich dueloch doteraz vždy aspoň 29.hľadal príčiny neúspechu Leonard.Denver mal duel od úvodu pod kontrolou, úvodnú štvrtinu vyhral 44:25.povedal najlepší strelec duelu Murray.