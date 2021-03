NBA: Philadelphia zvíťazila na palubovke Washingtonu, Embiid zranený

Basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James počas zápasu zámorskej basketbalovej NBA Los Angeles Lakers - Indiana Pacers v Los Angeles v piatrok 12. marca 2021. Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:

WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)



najviac bodov: Westbrook 25, Beal 19, R. Lopez 10 - Embiid 23, Milton a Korkmaz po 18





MEMPHIS GRIZZLIES - DENVER NUGGETS 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)



najviac bodov: Brooks a Clarke po 20, Morant 16 - Jokič 28 (15 doskokov), Barton (5 trojok) a Porter po 21





NEW ORLEANS PELICANS - CLEVELAND CAVALIERS 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)



najviac bodov: Ingram 28, Williamson 23, Alexander-Walker 15 - Sexton 19, Cook 13, Nance 11





CHICAGO BULLS - MIAMI HEAT 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)



najviac bodov: LaVine 30 (6 trojok), Markkanen 20, Thaddeus Young 13 (10 doskokov) - Butler 28, Dragič 25, Robinson 15 (5 trojok)





SAN ANTONIO SPURS - ORLANDO MAGIC 104:77 (18:29, 31:10, 27:25, 30:13)



najviac bodov: Gay 19, D. White a D. Murray po 17 - Vučevič 26, Bacon 15, Clark 8





UTAH JAZZ - HOUSTON ROCKETS 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)



najviac bodov: Mitchell 28, Conley 20, Bojan Bogdanovič a Clarkson po 15 - K. Porter 27, S. Brown a K. Martin (10 doskokov) po 15





LOS ANGELES LAKERS - INDIANA PACERS 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)



najviac bodov: Kuzma 24 (13 doskokov), James 18 (10 asistencií), Harrell 17 - Brogdon 29, Sabonis 20 (14 doskokov), McDermott 13

New York 13. marca (TASR) - Líder Východnej konferencie basketbalovej NBA Philadelphia 76ers zvíťazil na palubovke Washingtonu hladko 127:101, no radosť z úspechu mu skalilo zranenie Joela Embiida. Štatistický líder tímu zle dopadol na palubovku po smeči v polovici tretej tretiny a poranil si koleno. Duel nedohral, no stihol byť najlepším strelcom víťazov, za 20 minút na ihrisku dal 23 bodov.Kamerunského pivota teraz čaká vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Tréner Philadelphie bol po zápase optimistický.informoval pre ESPN Doc Rivers.Denver Nuggets zvíťazil na palubovke Memphisu o bod 103:102 a uspel v piatom stretnutí v sérii. Najvýraznejšou postavou duelu bol Nikola Jokič. Srbský pivot si pripísal 28 bodov a 15 doskokov a v poslednej akcii zápasu navyše neumožnil otočiť skóre domácemu rozohrávačovi Ja Morantovi z nájazdu. Denver sa dostal do vedenia po polčase, v tretej štvrtine si pripísal sériu 20:7 a viedol aj dvojciferným rozdielom.vyjadril spokojnosť podľa AP tréner Denver Mike Malone.Tréner Memphisu Taylor Jenkins napriek prehre nesmútil.Los Angeles Lakers doma vybojovali výhru proti Indiane Pacers, hoci v záverečnej štvrtine prehrávali aj o 12 bodov. Kyle Kuzma zaznamenal z pozície náhradníka 15 zo svojich 24 bodov práve v záverečnej dvanásťminútovke. LeBron James pridal double double 18 bodov a 10 asistencií.vyzdvihol úradujúci MVP ligy James svojho spoluhráča Kuzmu, ktorý musí v zostave zacelovať medzeru po zranenom Anthonym Davisovi.Vedúce mužstvo súťaže z Utahu si poradilo s Houstonom Rockets 114:99. Pripravilo mu tak pätnástu prehru v sérii.